Medico in carcere Sospeso e ai domiciliari continuava a lavorare nella casa dei genitori

Massa, 30 luglio 2025 – Era stato già coinvolto in una precedente e articolata attività investigativa, condotta dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara e svolta dai militari della Guardia di Finanza, culminata lo scorso 17 luglio con una condanna in primo grado a una pena di oltre 4 anni di reclusione. Per il medico 45enne di Montignoso, Francesco Cardillo, i guai però non sono finiti. Perché nei giorni scorsi sempre la Guardia di Finanza provinciale, all’esito di ulteriori indagini delegate dalla Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un’ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con la custoria cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Massa, sempre nei confronti del medico, molto noto sul territorio e difeso dal legale David Giovanni Cappetta di Massa e Mauro Molinello di Torino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: medico - carcere - sospeso - domiciliari

Falsi certificati in carcere: “Ex medico filmata mentre si accordava” - Ferrara, 4 luglio 2025 – La sequenza delle immagini riprese dalla telecamere della dottoressa che con una gestualità definita si sarebbe messa d’accordo con il detenuto per la consegna dei farmacia.

Abusi sessuali su nove pazienti: medico di guardia condannato a dieci anni di carcere - Un medico di guardia di 42 anni è stato condannato a dieci anni di carcere con l’accusa di abusi nei confronti di nove pazienti.

Abusi su nove pazienti: medico di guardia condannato a 10 anni di carcere - La decisione stamane a Milano al termine del processo che si è svolto con rito abbreviato dal gip Cristian Mariani

Ai #domiciliari e sospeso dall’ordine continua ad esercitare la professione di #medico in casa dei #genitori: in #carcere #GuardiadiFinanza #Massa Vai su X

È stato sorpreso a effettuare un intervento di chirurgia plastica alle orecchie, nonostante fosse stato sospeso dall'esercizio della professione medica. Per questo motivo, un medico è stato posto ai domiciliari a Roma. I Carabinieri del Nas di Roma hanno esegu Vai su Facebook

Massa, medico arrestato: continuava a curare pazienti nonostante i domiciliari; Massa, medico sospeso e agli arresti domiciliari continuava a lavorare a casa dei genitori: ora è in carcere; Medico massese ai domiciliari continuava ad esercitare.

Massa, medico arrestato: continuava a curare pazienti nonostante i domiciliari - Scoperto mentre esercitava la professione in casa, nonostante il divieto e la sospensione dall’albo ... Secondo msn.com

Medico sospeso dall'albo con l'ambulatorio casalingo - PROVINCIA DI MASSA CARRARA: Per l'uomo, già condannato in primo grado, scatta l'aggravamento della misura cautelare: dai domiciliari al carcere ... Come scrive toscanamedianews.it