Croazia violento schianto con il quad | 19enne muore sul colpo

E' Pietro Adobati, ragazzo che era partito da Nembro con alcuni amici per festeggiare il diploma e godersi una delle prime vacanze fra amici che sono stati proprio loro a informare la sua famiglia, subito partita per la Croazia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Croazia, violento schianto con il quad: 19enne muore sul colpo

