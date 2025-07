Zibido la Zaf chiude dopo 70 anni di lavoro Presidio in Regione | Serve un piano

Zibido San Giacomo (Milano) – Chiude la Zaf, azienda di scaffalature metalliche con 50 dipendenti e 70 anni di storia alle spalle. Nel pomeriggio di ieri la Commissione «attivitĂ produttive» di Regione Lombardia ha ospitato un’audizione di sindacati e Rsu (i rappresentanti di Zaf non si sono invece presentati) della storica ditta di Zibido San Giacomo che sembra ormai destinata a cessare l’attivitĂ . In concomitanza con l’audizione, davanti agli stessi uffici di Regione, in via Fabio Filzi a Milano, un presìdio di lavoratori e sindacati ha ribadito la necessitĂ di trovare delle alternative alla chiusura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it