La Valle D' Itria si colora di arancione per un' estate all' insegna del divertimento

Cosa c'è di meglio di un buon aperitivo al mare? Magari al tramonto? Un momento unico che accende l'estate, ideale per godersi in compagnia e leggerezza la spensieratezza della bella stagione. L’Aperol Spritz, aperitivo italiano per eccellenza, non può di certo mancare in queste occasioni. Con il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: estate - valle - itria - colora

Estate nella Valle del Turano: alla scoperta di Castel di Tora - Con l’arrivo della bella stagione, la Valle del Turano si prepara ad accogliere turisti e visitatori con un ricco ventaglio di esperienze all’aria aperta tra natura, storia e tradizioni.

Tramonto nella Valle delle Sfingi per il solstizio d'estate - Il tramonto del solstizio d'estate: la Valle delle Sfingi nella suggestiva luce del sole che spegne il giorno piĂą lungo dell'anno.

Valle del Savio in musica, torna per tutta l'estate la rassegna bandistica - Sabato 21 giugno in Piazza Maggiore a Montiano prende avvio la rassegna bandistica Montiano Sarsina e Bagno di Romagna in Musica, che prosegue fino a metĂ luglio nelle piazze dei tre Comuni dell'Unione Valle del Savio, coinvolgendo 8 bande ospiti insieme alle tre formazioni locali (3Monti Band.

Con l’ultima serata di In orbita, si chiude una piccola grande festa della musica… e si apre ufficialmente l’attesa per il Festival della Valle d’Itria! Ieri sera, il centro di Martina Franca è tornato a trasformarsi in palcoscenico: le voci dei giovani dell’Accademia d Vai su Facebook

La Valle D'Itria si colora di arancione per un'estate all'insegna del divertimento; Salento, caos sulla strada delle vacanze tra tamponamenti e cantieri aperti: nove gli interventi in corso sulla Lecce- Brindisi; Prolo …. Colorfest, per la prima volta a Cisternino.

Martina Franca e Valle d'Itria questa estate scommettono sulla cultura - «I nostri eventi di punta si stanno dimostrando una garanzia per il ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Estate 2024: anche Metsola in Valle d’Itria, l’atteso incontro con ... - Estate 2024: anche Metsola in Valle d’Itria, l’atteso incontro con Meloni La foto con la figlia a Ferragosto è l’unico strappo alla riservatezza che contraddistingue la vacanza della ... quotidianodipuglia.it scrive