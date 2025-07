Ciclovia del Santerno via al piano | 8 i punti da rifare

Imola, 30 luglio 2025 –  Qualcosa si muove, in uno scenario caratterizzato da forti ritardi, per la ricostruzione della Ciclovia del Santerno. La Giunta del Circondario ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, atto fondamentale per avviare la fase operativa del ripristino del tracciato, compromesso dalle alluvioni del maggio 2023, finanziato con due milioni dal Governo attraverso la struttura commissariale. La delibera definisce anche le linee guida per lo sviluppo dei successivi livelli progettuali, puntando sulla riapertura graduale dell’infrastruttura (doveva essere pronta a settembre di quest’anno) e su un approccio per stralci, in modo da garantire la massima continuità possibile nel minor tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it