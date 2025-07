ATP Toronto Musetti risponde presente | vittoria in due set contro Duckworth

Musetti evita la quarta sconfitta consecutiva e approda al secondo turno del torneo canadese superando l’australiano Non tradisce le aspettative Lorenzo Musetti che in due set e in poco meno di un’ora e mezza estromette l’australiano James Duckwhort da Toronto. I due si erano giĂ affrontati a Parigi nel 2021 con Duckworth che ebbe la meglio, ma dopo 4 anni non c’è stata storia. Lorenzo aveva assoluto bisogno di vincere dopo tre sconfitte consecutive tra il ritiro contro Alcaraz al Roland Garros,  il ko al quarto set contro Basilashvili a Wimbledon e infine il 3-6 6-2 6-3 incassato da Norrie a Washington. 🔗 Leggi su Sportface.it