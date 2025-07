La festa del Carlino arriva Cook | Vi aspetto Ecco tutti gli ospiti

Pesaro, 30 luglio 2025 – Col suo inconfondibile cappello (“per nascondere i capelli che sono diventati grigi” sorride) ma soprattutto col suo inimitabile sorriso, Darwin Cook, il mitico play degli scudetti si è materializzato ieri all’aeroporto di Fiumicino accettando con entusiasmo l’invito del nostro giornale per festeggiare insieme i nostri 140 anni ( lo speciale ) e i 35 dalla vittoria del secondo tricolore, datata 1990. Un lungo viaggio da Roma verso Pesaro, ripercorrendo con noi i tanti ricordi che ancora lo legano alla nostra cittĂ grazie al suo glorioso passato nella Scavolini. “Solo da voi i bambini mi riconoscono per strada anche se non mi hanno mai visto giocare, perchĂ© avete tramandato la nostra storia e questo mi emoziona” ammette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

