Wrexham pesa mossa per l’attaccante veterano Kieffer Moore

2025-07-29 23:05:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Wrexham sta valutando una potenziale mossa per Kieffer Moore, con il manager Phil Parkinson che conferma che il Wales International è nella lista dei bersagli del club prima del loro ritorno al campionato. L’attaccante di 32 anni, che ha 49 berretti senior per il suo paese, si è unito a Sheffield United con un accordo di tre anni la scorsa estate e ha trovato la rete cinque volte durante l’ultima campagna delle lame. Parlando con la BBC, Parkinson ha ammesso che Moore è tra i giocatori in esame: “Kieffer è sotto contratto a Sheffield United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com