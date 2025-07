Reazione a Catena aveva già giocato! | esplode la polemica

Non c’è pace per i quiz show, nemmeno nel cuore dell’estate. E Reazione a catena, il programma del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, non fa certo eccezione. Con una particolaritĂ , però: al tradizionale format degli insulti contro concorrenti e autori, uno dei passatempi preferiti dei criticoni catodici, si aggiunge una particolare versione di “Indovina chi?”, in cui il gioco è individuare quale dei concorrenti abbia giĂ partecipato alla medesima trasmissione negli anni passati o, in alternativa, sia giĂ stato visto in tv in qualche altro show. Qualche sera fa, per esempio, l’esame è toccato al povero Carlo, uno dei tre membri dei pugliesi “Niente in Ordine”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

