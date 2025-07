Digiuniamo per Gaza La protesta dei sanitari all’ospedale San Luca

Lucca, 30 luglio 2025 – In piedi davanti all’ospedale, in mano cartelli con la scritta “Digiuno contro il genocidio di Gaza“. Sono piĂą di 20 ma sono solo alcuni degli operatori sanitari del San Luca che da ieri aderiscono – insieme ad altri centinaia di colleghi toscani – alla staffetta organizzata dal basso per richiamare l’attenzione della comunitĂ , dei media e delle istituzioni sulla tragedia palestinese. Il tutto rinunciando al pranzo per esprimere – anche attraverso il proprio corpo - solidarietĂ con un popolo che, dopo 21 mesi di bombardamenti e oltre 60mila vittime, adesso muore anche di fame. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: gaza - sanitari - ospedale - luca

14 bimbi di Gaza in Italia per le cure: nella missione due sanitari del 118 di Arezzo - Sono poche, pochissime le azioni di aiuto che in queste settimane sono permesse nella Striscia di Gaza.

“Sanitari per Gaza” contro i raid israeliani: “Nella Striscia sistema medico distrutto, la fame usata come arma” - Trentamila firme di solidarietà sono state raccolte dalla rete di operatori “Sanitari per Gaza”, che hanno raccolto le loro riflessioni in un documento, per ribadire ancora una volta la necessità di tutelare la popolazione civile nella Striscia: “Scriviamo con preoccupazione questa lettera per descrivere il livello di distruzione causato da Israele al sistema sanitario di Gaza e per denunciare l’utilizzo della fame come un’arma a Gaza, in ennesima palese violazione del diritto internazionale”.

Ordine dei medici a fianco dei sanitari che operano a Gaza, Pitruzzella: “Basta con gli orrori” - Da 19 mesi a Gaza vengono uccise intere, o quasi, famiglie negli attacchi israeliani. Domenica scorsa hanno perso la vita 23 persone, tra le quali anche un operatore sanitario.

Curando Aldebrahman, 7 anni, il bambino di Gaza gravemente ferito a un occhio, l’Ospedale di Negrar ha dimostrato di non aver solo ereditato il nome di don Calabria, il grande Santo veronese, ma anche di seguirne la missione al servizio dei più biso Vai su Facebook

Operatori sanitari per Gaza: Da oggi via al digiuno; Il poeta fasanese Luca Crastolla a Monopoli per una serata culturale su Gaza; Idf: «Ampliata offensiva di terra a Gaza». Fonti sanitarie: 14 morti a Jabaliya, 7 sono bambini.

“Digiuniamo per Gaza“. La protesta dei sanitari all’ospedale San Luca - L’iniziativa ha coinvolto centinaia di persone in tutta la Regione Toscana ... Scrive msn.com

Operatori sanitari per Gaza: "Da oggi via al digiuno" - In centinaia parteciperanno all’iniziativa davanti alle strutture sanitarie "Non possiamo rimanere indifferenti di fronte al massacro della Palestina". Segnala msn.com