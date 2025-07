Reggio Emilia, 30 luglio 2025 – La buona fede ci sarà stata, probabilmente. Però fa specie il gran tilt, come in un flipper da vecchia sala giochi, che ha creato qualche imbarazzo alla Reggio più progressista, in questi ultimi giorni. Storia di quattro uccellini, due cocorite e due bengalini, dati in premio a una riffa organizzata al termine di una bella e tradizionale pastasciuttata antifascista di provincia. Alla Biasola, Reggio Emilia, dove i diritti di tutti sono fonte di battaglia, fino a prova contraria. Sugli animali però qualcuno, forse, avrebbe dovuto stare più attento, se è vero che la legge regionale numero 5 del 2005, all’articolo 7, vieta categoricamente il poter brandire degli animali come ricompense di una lotteria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccellini in premio alla Pastasciutta antifascista, esposto: Pd e Anpi vanno in tilt