Pandemia Covid il complotto dei manichini in terapia intensiva

Diverse condivisioni su Facebook (per esempio qui e qui ) e X.com (per es. qui ) dove si sostiene la teoria del complotto sui manichini che sarebbero stati usati durante la pandemia di Covid-19 per simulare la crisi delle terapie intensive. La prova sarebbe una foto che incastrerebbe i cospiratori, in quanto mostrerebbe un manichino steso su un letto ospedaliero. Vediamo di cosa si tratta. Per chi ha fretta:. Secondo alcuni complottisti la foto di un manichino disteso su un letto d’ospedale svelerebbe la presunta messa in scena delle terapie intensive durante la pandemia di Covid-19.. Basta una semplice ricerca inversa per scoprire che il contesto è quello di un centro polacco di simulazione medica. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: pandemia - covid - complotto - manichini

Covid 19, i colpevoli della pandemia erano proprio i pipistrelli - Un nuovo studio pubblicato da un team internazionale di virologi evoluzionisti getta nuova luce sull’origine delle pandemie causate da coronavirus, confrontando l’emergere della Sars nel 2002 con quello della Covid-19 nel 2019.

Eddington è il miglior film sulla pandemia cinque anni dopo il COVID-19 - Il panorama cinematografico contemporaneo ha visto emergere opere che affrontano tematiche di grande attualità con approcci innovativi e spesso provocatori.

L’onda lunga della pandemia: “Le restrizioni durante il Covid hanno influenzato la ripresa” - Empoli, 4 giugno 2025 – Per comprendere meglio gli aumenti, è necessario contestualizzarli: non bisogna dimenticare che si riferiscono di fatto al 2023, a pochi mesi dalla fine dell’emergenza sanitaria e con l’onda lunga delle restrizioni anti-contagio anche sull’economia.

Pandemia Covid, il complotto dei manichini in terapia intensiva; No, questo manichino non è stato spacciato per un paziente Covid-19; No, questa foto di un manichino su una barella non è stata scattata a Lampedusa e la Covid-19 non c’entra.

Covid. Ocse: “La pandemia ha messo in luce tutte le fragilità ... - 19 ha evidenziato la carenza di operatori sanitari in molti Paesi e la necessità di meccanismi per mobilitare rapidamente le risorse umane in tempi di crisi. Si legge su quotidianosanita.it

Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 20 febbraio - Gimbe: contagi ancora in discesa del 8,3%, giù ricoveri e intensive Cronaca 20 feb 2023 - Lo riporta tg24.sky.it