Missili e droni sull' Ucraina ancora una notte di attacchi

Nuova notte di attacchi russi sull' Ucraina. Come riferisce il Comando dell'aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina - riporta l'agenzia Unian - droni e missili sono stati lanciati in varie regioni, tra cui Kiev, Poltava, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia e Kirovohrad. E' stato diramato un allarme aereo e gli abitanti sono invitati a mettersi al riparo nei rifugi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La casa della cantante ucraina dell’Eurovision distrutta dai missili russi, lo shock e la rabbia: «Non mi fermerò» – Il video - La casa di Khrystyna Starykova, cantante della band Ziferblat che rappresenterà l’Ucraina all’ Eurovision Song Contest, è stata distrutta dai bombardamenti russi.

Trasporti, missili e munizioni, l’undicesimo “pacchetto” italiano per l’Ucraina - Trasporti truppe M-113, missili Aster per le batterie antiaeree Samp-T e un’ampia quantità di munizionamento: questo, secondo le ricostruzioni di stampa, il contenuto dell’undicesimo pacchetto italiano di aiuti all’Ucraina che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha presentato la settimana scorsa al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Allarme aereo in Ucraina: attacco russo con droni Shahed e missili - Un allarme aereo per un attacco russo con droni 'Shahed' è scattato in Ucraina nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Mykolaiv e Kherson.

Polonia, scramble in volo dopo il maxi-attacco di droni e missili della Russia in Ucraina. Massima allerta dei sistemi di difesa aerea - La Polonia ha fatto decollare i propri aerei militari in risposta alla minaccia rappresentata da un forte attacco combinato di droni e missili da ... Si legge su msn.com