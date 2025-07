Miglior inizio della storia di scream | il sequel sorprende come l’originale del 1996

La saga di Scream si distingue per le sue memorabili scene di apertura, spesso caratterizzate da colpi di scena imprevedibili e omicidi sorprendenti. Con il passare dei film, la franchise ha cercato di innovare anche in questo aspetto, portando novitĂ che hanno lasciato il pubblico senza parole. In particolare, l’ultima uscita del 2022 ha segnato un cambio di rotta rispetto alle tradizioni consolidatesi nel corso degli anni. scream 2022 presenta un’apertura realmente inquietante. una svolta sorprendente nelle scene iniziali. Nel film del 2022, l’apertura vede protagonista la giovane Tara Carpenter (interpretata da Jenna Ortega) impegnata a comunicare con un’amica attraverso il cellulare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

