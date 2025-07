Tentato femminicidio l’aggressore resta in carcere L’arredamento usato come arma

Bologna, 30 luglio 2025 – L’ha picchiata e strattonata, senza pietĂ , accoltellandola brutalmente. Le ha strappato i capelli, accanendosi sulla sua nuca e portandola in giro per la stanza, senza mai staccare la presa. Il salone è totalmente a soqquadro, immerso in un lago di sangue: ci sono vetri per terra, lo schermo della televisione è distrutto in mille pezzi. I mobili sono ammaccati e un tavolino di legno le è stato scaraventato addosso. Gli arredi sono diventati armi per aggredirla, ripetutamente, quasi fino alla morte. Sembra il teatro degli orrori la fotografia del tentato femminicidio di domenica in via del Cossa, dove la donna, cittadina marocchina di 50 anni, è stata aggredita con ferocia e violenza inaudita da Redouane Ennakhali, il suo ex compagno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: tentato - femminicidio - aggressore - resta

Tentato femminicidio a Castellammare: getta acido sulla moglie e poi la pesta - Un’aggressione brutale, consumata tra le mura di un piccolo negozio di alimentari a conduzione familiare, ha scosso ieri sera la cittadina stabiese.

Prato: professoressa vittima di tentato femminicidio. Salvata da tre stranieri - Vittima una professoressa di 52 anni, insegnante in una scuola superiore pratese, che è stata brutalmente aggredita dal suo ex compagno, un uomo di 35 anni residente a Pistoia, che non accettava la fine della loro relazione.

infierì sulla compagna con due coltelli: condannato per tentato femminicidio - RACALE - Armato di due grossi coltelli da cucina - uno lungo 21 centimetri, l’altro 19 - trasformò un’abitazione a Racale in un teatro di violenza inaudita.

Tentato femminicidio, l’aggressore resta in carcere. “L’arredamento usato come arma”; L’Italia, dove chi accoltella resta libero: la rabbia di un padre; Tentato omicidio a Luco dei Marsi, il 33enne al Gip: Non volevo ucciderla.