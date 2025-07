Rintracciato dopo la denuncia L’ex e stalker sarà rimpatriato | Ma noi abbiamo ancora paura

Firenze, 30 luglio 2025 – È al Centro permanenza per i rimpatri di Torino il cittadino tunisino di 23 anni, che nell’ultimo anno e mezzo era diventato l’incubo della sua ex fidanzata, di 17 anni di Firenze. E’ stato rintracciato dalla polizia pochi giorni fa e accompagnato al centro in attesa del rimpatrio. Una notizia che la famiglia della 17enne, la cui storia abbiamo raccontata di recente su queste colonne, non riesce a vivere a cuor leggero, la paura fa ancora da padrona: “Io sono terrorizzata - spiega la madre - per le eventuali ripercussioni che mia figlia può subire e che si nutrono dell’indifferenza delle persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it