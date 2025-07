La follia train-surfing di due ragazzi | aggrappati al treno in corsa sfidano la morte per un video e qualche like

MARONE – Sono saliti sul tetto di un treno in corsa in direzione Valle Camonica cimentandosi in quella che per loro è un’impresa temeraria, ma che in realtà è un gioco pericoloso, che, oltre a far loro rischiare la vita, potrebbe costare caro in termini economici dato che potrebbero prendere una multa salatissima. La Polizia Ferroviaria e la Postale di Brescia sono sulle tracce di uno o più ragazzi che hanno postato su Instagram un video mentre praticano il “train surfing”: la rischiosa pratica di viaggiare aggrappati ai treni in corsa. Le immagini, riprese sul tetto di un convoglio della linea Brescia-Iseo-Edolo, tra Sale Marasino e Marone, stanno facendo il giro del web, scatenando allarme e indignazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it