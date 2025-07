Antenna di 35 metri a Poggiridenti anche il Comune dice ‘no’ | raccolta firme fino al 14 agosto

Poggiridenti (Sondrio) – Dalla Presidente del consiglio Meloni ai ministri della Salute Schillaci e dell’Ambiente Pichetto Fratin sino ai Carabinieri Forestali di Sondrio. È lunga la lista dei destinatari del documento principale dedicato alla petizione popolare contro la realizzazione di un’antenna ( stazione radio per la telefonia mobile) alta 35 metri da parte della societĂ Inwit in localitĂ ca’ Formolli, antistante il passaggio a livello di via Masoni sulla Statale 38, documento che sarĂ inviato una volta chiusa la raccolta firme iniziata lunedĂŹ e che andrĂ avanti sino al 14 agosto. La petizione è promossa dallo stesso Comune di Poggiridenti il cui Ufficio tecnico ha, di fatto, autorizzato l’infrastruttura ora avversata perchĂŠ, per ammissione del sindaco Giovanni Piasini, “nonostante i 60 giorni a sua disposizione, non ha ritenuto di portare all’attenzione istituzionalepolitica la richiesta”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

