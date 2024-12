Rompipallone.it - Serie A, vittoria alla prossima o addio: il tecnico rischia tantissimo

Ultimo aggiornamento 4 Dicembre 2024 12:21 di redazioneLaA in campo nel weekend per la quindicesima giornata. Una panchina a rischio più delle altre.Mentre le grandi proseguono il loro cammino a tutta velocità, regalandoci un campionato quasi mai così equilibrato e competitivo, continua dall’altra parte anche la lotta per la salvezza. Una classifica che vede ancora tutto apertissimo, con una decina di squadre racchiuse in una manciata di punti.Tra queste incredibilmente anche la Roma di Claudio Ranieri, complice un avvio di stagione davvero negativo per tutto l’ambiente e che ha visto già due stravolgimenti in panchina: prima l’esonero di Daniele De Rossi e poi quello di Ivan Juric.Fanalino di cosa della classifica è invece il Venezia di Eusebio Di Francesco che, in questo momento, sembra essere davvero la squadra più in difficoltà del campionato.