Mister Movie | L’esclusiva clip di The End presenta una cena imbarazzante con Tilda Swinton e Michael Shannon

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.ComingSoon ha rilasciato un’esclusivadi “The End”, il nuovo film musicale post-apocalittico di Joshua Oppenheimer. Il lungometraggio, tanto atteso, racconta una storia di resilienza e fragilità umana ambientata in un mondo devastato. Il film debutterà nei cinema di Los Angeles e New York il prossimo 6 dicembre 2024, con una distribuzione ampliata in altre città il 13 dicembre 2024.Una famiglia in un mondo distruttoLa trama si concentra su una famiglia benestante—Madre, Padre e Figlio—costretta a rifugiarsi in un bunker di lusso dopo che un collasso ambientale ha reso la Terra inabitabile. Il film esplora il loro tentativo di preservare un senso di normalità e speranza attraverso i rituali quotidiani, nonostante il peso della desolazione che li circonda.