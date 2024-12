Lanazione.it - Lucia Festival 2024: la comunità che ascolta insieme

di Giulio Aronica Firenze, 4 dicembre- Mille modi di raccontare. Per creare, lungo la sottile linea rossa che unisce racconto, podcasting e linguaggi radiofonici. Ma anche laboratori e talk, film senza immagini e visite guidate: non è un caso quindi che ilcurato da Radio Papesse e diretto da Carola Haupt e Luisa Santacesaria - giunto alla sua quinta edizione - prenda il nome dalla Santa senza occhi,. La rassegna - in programma dal 12 al 15 dicembre tra Cango Cantieri Goldonetta, Villa Romana e Cinema Astra - è una vera e propria "ginnastica per le orecchie", con tantissime anteprime nazionali e assolute, incontri con autori e autrici e - ça va sans dire - sessioni di ascolto collettivo. Memorie e suoni vicini e lontani come quelliti e vissuti dalla ricercatrice Dorothea Iesj, protagonista dell'audio racconto scifi "Life chronichles of Dorothea Iesj S.