Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: errore dell’indiano che sbaglia attacco e riporta in partita il cinese

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:25 Adesso tocca ainventarsi qualcosa per salvare la situazione, l’unica sembra Tc7 con mantenimento della difesa sul Cavallo nonché possibilità di evitare sorprese (molto) spiacevoli. Le altre danno un vantaggio insano a.“What a turnaround!” says Leko, asis now objectively winning! https://t.co/YaVMeW9npI#pic.twitter.com/AaL9MOpBoL— chess24 (@chess24com) December 4,13:23 E adesso guardate quello che è successo: in appena sei mosse adesso èche si trova con la possibilità addirittura di crearsi un serio vantaggio. Incredibile quello che stiamo vedendo tra ieri e oggi.13:21 GIOCA PASSIVO: 28. Ae6 29. De2 Tc8 30. Ae3,trova una linea d’notevolissima in un attimo!13:19 Adesso il Bianco può controbilanciare i due pedoni passati del Nero in a e b con ampie potenzialità offensive sul lato di Donna.