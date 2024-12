361magazine.com - Grande Fratello, Luca mette in guardia Shaila: il motivo

Leggi su 361magazine.com

CalvaniinGatta da Helena Prestes. Ecco cosa è emerso dal confronto tra i dueha instaurato nella Casa un ottimo legame d’amicizia conGatta. I due finalmente dopo gli ultimi avvenimenti e dopo lo scontro tra la ballerina ed Helena hanno finalmente modo di confrontarsi.Leggi anche, la confessione di Alfonso su Mariavittoria rivelata a TommasoI consigli del concorrenteesordisce: “Alle volte, sembra che tu prenda la rincorsa, che tu debba stare bene per forza. Quando sono entrata qui, ho avuto una crisi assurda, perché io sono sempre scappata via dalle situazioni”. L’attore aggiunge: “Se c’è quello sconforto, lasciati lo spazio per essere dispiaciuta, per essere riflessiva. Sei cambiata tanto da quando sei qui dentro, hai scelto di raccontare la donna libera, ma prima sembravi più libera davvero”.