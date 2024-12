Sport.quotidiano.net - D’Amore rialza subito l’Imolese: "E adesso sotto con San Marino"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima o poi sarebbe dovuto succedere, il primo capitombolo deldopo due mesi quasi perfetti e sette risultati utili consecutivi da leccarsi i baffi. Tutto storto per i rossoblù domenica a Cattolica, proprio nel miglior momento dello United Riccione, al terzo successo consecutivo, che ha consentito ai ragazzi di Beoni di ribaltare in maniera drastica le sorti di una stagione che aveva preso una piega preoccupante. E se in altre situazioni era stata bravaa sfruttare i momenti no delle avversarie, questa volta sono stati i biancazzurri a cavalcare l’entusiasmo accumulato dalle precedenti vittorie, piegando con merito i rossoblù, ai quali si può dire poco o nulla: semplicemente, al Calbi, ha vinto chi ha giocato meglio. "E’ stata una partita equilibrata fino a che siamo rimasti in parità numerica.