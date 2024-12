Ilprimatonazionale.it - Morti che spaventano: da Ramelli a Pedenovi, le foglie secche dell’odio

Roma, 3 dic – Nonostante la stagione politica del sangue sia finita da un pezzo, alcunenon riescono a staccarsi dal ramo: sono ledell’antifascismo istituzionale e forcaiolo, che non tollera la memoria condivisa di ragazzi come Sergioche sono caduti sotto i colpirosso. Un odio che oggi, con il tempo, è diventato goffaggine e imbolsimento.Il francobollo per SergioArriva dall’Anpi – e chi se no? – la polemica (con gaffe) sul francobollo annunciato per il 2025 in occasione del cinquantenario dell’omicidio di Sergio, lo studente di destra aggredito a colpi di chiave inglese da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare a Milano, nel 1975, morto dopo 47 giorni di agonia. “Per le stragi del 1974 di Piazza della Loggia o del treno Italicus, non è stato fatto alcun francobollo”, contesta il presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo dall’alto del suo doppio mento coperto dal fazzoletto, immagine antropologicamente simbolica di quella “zza” spirituale che ormai contraddistingue un odio che non sa nemmeno più odiare bene.