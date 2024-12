Ha fatto bene Turetta a uccidere Cecchettin | denuncia l’ex compagno Arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

“Ha. Andrò in galera sorridendo, ma ti faccio fuori”. E’ la frase shock urlata da un 40enne italiano alcompagna.Adesso è agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti.Succede a Verona, dove il gip del Tribunale, accogliendo la richiesta della Procura, ha trasformato in un’ordinanza ai domiciliari un precedente provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna, che l’uomo, pur con il braccialetto elettronico, continuava a non rispettare.La donna, temendo per la sua vita, si è rivolta alla poliziando il 40enne. Una storia di maltrattamenti, vessazioni, violenze sessuali e condotte umilianti che la donna aveva subito a partire dal 2022, proseguita fino all’estate scorsa. Ma non basta. Agli agenti la vittima ha riferito anche di percosse subite con cadenza quasi giornaliera, spesso dopo che il 40enne scopriva, controllandole il telefonino, se avevao ricevuto una chiamata.