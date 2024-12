Lapresse.it - Georgia, la Corte Costituzionale convalida l’elezioni del 26 ottobre

Ladellaha respinto il ricorso della presidente della Repubblica Salome Zurabishvili e di altri 30 politici che chiedevano che le elezioni parlamentari tenutesi lo scorso 26e vinte dal partito di governo ‘Sognono‘ fossero dichiarate incostituzionali.“Le rivendicazioni costituzionali non sono accettate per l’esame nel merito. Il verdetto è definitivo e non è soggetto ad appello o revisione”, ha dichiarato la, citata dall’agenzia russa Ria Novosti.