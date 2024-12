Lettera43.it - Elkann spiega l’addio di Tavares ai dipendenti: «Sono emersi punti di vista diversi»

In seguito alle dimissioni di Carlos, il presidente di Stellantis Johnha voluto inviare aidel gruppo automobilistico un videomessaggio, in cuile ragioni deldell’ex amministratore delegato. «stati giorni difficili, con Carlos abbiamo percorso tanta strada e abbiamo ottenuto risultati importanti. Gli sarò sempre grato per il ruolo che ha avuto nella creazione di Stellantis. Tuttavia, il nostro consiglio di amministrazione ha deciso, per il bene dell’azienda, che era giunto il momento di separare le nostre strade», dicenel messaggio. Lunedì pomeriggio il presidente ha avuto un colloquio con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il quale hanno confermato il tavolo del 17 dicembre al ministero, al quale parteciperà Jean Philippe Imparato, responsabile Europa del gruppo automobilistico «con il mandato di chiudere in modo positivo le interlocuzioni» sul Piano Italia.