Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: eventi di martedì 3 dicembre 2024

, 3- Ecco tutti gliin programmasotto le Due Torri. Alle 17 e alle 21, al DamsLAB Teatro c’è la performance ispirata al mito di Enea e Didone Qart Hadasht, la città nuova. Alle 18, Concita De Gregorio incontra i lettori e firma le copie del suo nuovo libro In mezzo a un milione di rane e farfalle. Sempre alle 18, in Salaborsa, Italo Pentimalli parla del suo libro Il potere di scegliere. Ancora alle 18, all’Istituto Parri è in programma l’incontro Voci virali: raccontare la musica al tempo di Tiktok, con il content creator Youngkarm. Alle 21, Rossano Sportiello si esibisce al pianoforte da Cubo in Porta Europa. Alle 21.30, al Locomotiv arrivano i Meridian Brothers.