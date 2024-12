Bergamonews.it - Convegno e visite mediche gratuite: Bergamo fa squadra contro il Papillomavirus

Secondo la Lega Italiana per la Lottai Tumori, in Italia si stimano oltre 6.000 nuove diagnosi l’anno di tumori causati dalumano (Hpv)1. Non solo: a differenza di quanto spesso si crede, solo una parte di questi casi è riferita al cancro alla cervice uterina. Ci sono poi i tumori alla bocca e alla gola, quelli alla vulva, al pene, all’ano e alla vagina. Ce li potremmo risparmiare tutti.L’Istituto Farmacologico Mario Negri2 sottolinea poi come fino a qualche anno si pensava che l’infezione da Papilloma virus fosse un problema strettamente femminile ma che in realtà, il Papilloma virus non fa distinzioni di genere! In particolare, negli uomini, la cavità orale – bocca, lingua e tonsille – e la faringe/laringe rappresentano la sede nella quale si sviluppa il maggior numero di tumori correlati al Papilloma virus.