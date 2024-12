Sport.quotidiano.net - Confermato: il pallone non si ferma. Coppa Italia, domani c’è l’Empoli. Il recupero con l’Inter a febbraio. La partita inizierà al 18’ sullo 0-0

Punto primo: il turno didisera (ore 21) si giocherà. Il timbro sulla decisione è arrivato dalla Lega, dopo aver ascoltato le parti in causa ovvero la Fiorentina e. Empoli che in attesa della decisione dei viola aveva dato la disponibiltà anche a non opporsi a un eventuale rinvio del match se la Fiorentina lo avesse chiesto come conseguenza del caso Bove. Situazione, questa, che non si è venuta a creare, anche e soprattutto dopo che il giocatore ha chiesto ai suoi compagni e ai dirtigenti di giocare. Di far giocare lacon gli azzurri. Dunque il calcio viola riparte e lo fa subito, appuntosera con la, al Franchi e poi di nuovo al Franchi, domenica all’ora di pranzo per la sfida con il Cagliari. Capitolodi Fiorentina-Inter.