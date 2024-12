Fanpage.it - Bove non sa se potrà giocare ancora a calcio: cosa prevede il rigido protocollo per l’idoneità sportiva

Leggi su Fanpage.it

Passata la paura per il malore accusato in campo, Edoardosta bene ed è vigile seppurricoverato e costantemente monitorato. Il 22enne centrocampista della Fiorentina ora dovrà sottoporsi ad ulteriori test specifici per analizzare la reale natura del problema cardiaco e capire seavere una nuova idoneitàper continuare l'attività agonistica. In Italia ilin questi casi è molto