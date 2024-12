Inter-news.it - Bove, condizioni in costante miglioramento. Due dolci sorprese – Sky

Edoardosta sempre meglio, come si evince dal modo in cui si sta rapportando ai suoi affetti e dalle possibili decisioni che potrebbero assumere i medici dell’Ospedale Careggi. Il calciatore romano ha anche ricevuto due gradite, di cui una che lo riporta al “mondo Roma”.LE– Edoardosta meglio. L’inviata di Sky Sport Vanessa Leonardi ha riportato gli ultimi aggiornamenti dall’Ospedale Careggi di Firenze: «Il ragazzo sta allo scherzo, fa battute, è il solito. Sono segnali che fanno capire come stia migliorando la situazione. Ci saranno aggiornamenti, domani o dopodomani potrebbe essere spostato dalla terapia intensiva al reparto. Gli accertamenti continuano, l’importante è capire cosa sia successo. Lui è molto legato a Mourinho, così come il portoghese lo è del calciatore italiano.