Notizie.com - Beppe Grillo rompe il silenzio e trama qualcosa: “Il M5S è morto ma è compostabile, non è finita qui”

ha deciso dire ildopo la richiesta di ripetere il voto della Costituente. Lo ha fatto da un carro funebre, perché “il Movimento 5 Stelle è”.Il messaggio del Garante grillino era attesissimo in queste ore. Doveva cominciare in diretta dal blog e su YouTube alle 11.03 di oggi, martedì 3 dicembre, ma è cominciato con qualche minuto di ritardo. “Io ho già perso”, ha dichiarato. Ma allo stesso tempo del movimento da lui fondato è rimasto poco e niente: “Si è trasformato in un partitino progressista con questi giochetti che non faceva neanche la Democrazia Cristiana vent’anni fa”.il: “Conte e il giochino da Dc di vent’anni fa” (Ansa Foto) – notizie.com“Io ti appoggio il candidato Pd alle regionali in Liguria e in Emilia e tu mi appoggi il “c’aggia fa” con l’autobus in Campania”.