Calciomercato.it - Sommer intoccabile, agente Martinez: “Rispetta le scelte di Inzaghi, ma è sicuro di una cosa” | ESCLUSIVO

Sergio Barila a Calciomercato.it sul portiere spagnolo acquistato dall’Inter l’estate scorsa e finora mai impiegato dal tecnico nerazzurroDifficile scardinare un portiere come, imbattuto in Champions League, però è senz’altro una notizia il fatto che a dicembre Josepnon abbia ancora disputato nemmeno un minuto a difesa della porta dell’Inter.Josepancora non ha debuttato con l’Inter: l’in esclusiva a CM.IT – calciomercato.itAll’inizio dell’estate e dopo aver mollato Bento, prima scelta della dirigenza ma non di, i dirigenti nerazzurri si sono gettati a capofitto sullo spagnolo protagonista di una grande stagione al Genoa e promosso a pieni voti per la pesante eredità del numero uno svizzero anche, se non soprattutto per la sua abilità coi piedi.L’ottima pre-season aveva fatto pensare a un immediato debutto di, ma così non è stato.