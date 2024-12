Scherma 48 gli azzurri in pedana nel weekend tra Orleans Busan e Takasaki

Leggi su Sportface.it

Fine settimana ricco di appuntamenti per lainternazionale, con 48pronti a scendere intra Europa e Asia. In Francia va in scena una delle più storiche tappe di Coppa del Mondo, quella del Grand Prix di sciabola in programma ad. Il gruppo femminile sarà composto da Giulia Arpino, Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Maria Clementina Polli, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale. Per la gara maschile, invece, i 12saranno Edoardo Cantini, Luca Curatoli, Daniele Franciosa, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Edoardo Reale, Giovanni Repetti, Pietro Torre e Lupo Veccia Scavalli.Dopo la doppietta Favaretto-Errigo in quel di Tunisi, le fiorettiste si spostano in Corea del Sud.