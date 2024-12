In Romania Parlamento frammentato | vince Psd ma estrema destra cresce

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 2 dic. (askanews) – Quando lo scrutinio è quasi terminato, con il 99,1% delle schede scrutinate, i Socialdemocratici romeni (Psd), il partito di governo filoeuropeo, conferma i risultati proposti dagli exit poll, attestandosi al primo posto nelle elezioni legislative sia alla Camera che al Senato. Un risultato confortante, dopo lo schock del primo turno delle presidenziali che ha vistore l’outsider filo-russo Calin Georgescu, ma non del tutto rassicurante, perché l’è cresciuta in maniera significativa, portando tre partiti in, un risultato mai visto: le tre formazioni sovraniste, Aur, Pot e Sosinsieme sono al 30% delle preferenze, il triplo di quanto raccolto appena quattro anni fa. C’è attesa, quindi, per la decisione della Corte costituzionale sul riconteggio del primo turno delle presidenziali.