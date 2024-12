Feedpress.me - Caso Bove, l'ex Inter Natalino ne parla col sorriso: “Costretto a smettere ma adesso sono più sereno. Spero lui possa continuare, star meglio è già un dono”

Scene come quelle viste ieri sera al “Franchi” di Firenze richiamano alla memoria casi simili, talvolta ben più drammatici. Tutta Italia ha pregato affinché Edoardonon andasse via per sempre. Lo ha fatto dopo averlo visto stramazzare al suolo. Come spesso accade in questi casi, si teme il peggio. Perché il peggio, purtroppo, è anche capitato: si pensi a Piermario Morosini . Se l'è vista.