Ilfattoquotidiano.it - Bambini distruggono la casetta di Babbo Natale: “Hanno anche rubato i palloncini, complimenti ai genitori. Chi ha causato i danni venga a risarcire”

È stata messa a soqquadro dopo nemmeno un giorno ladiche alcuni volontari dell’associazione Foròmontato in piazza Grande a Oderzo, in provincia di Treviso. Quello che sarebbe dovuto essere il punto di ritrovo per i più piccoli a poche settimane dall’inizio delle feste natalizie, sarebbe invece stato preso di mira da alcuni, che avrebbero messo sottosopra l’allestimento.La denuncia è arrivata sul gruppo Facebook Oderzo Segnala, in cui Ilaria Caroli, presidente di Forò, che organizza le iniziative natalizie in collaborazione con il Comune, hasegnalato il furto deidi scorta. “Noi volontari lavoriamo per rendere speciale questo periodo, ora chi haquestie a sistemare“, scrive Caroli.Tanta l’amarezza, dunque, tra i volontari, che avevano da poco finito i lavori di allestimento della zona.