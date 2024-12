Nerdpool.it - MOSCHE di Valentina Santini: recensione

In, di Valentiniedito Voland, l’autrice esplora con audacia i meccanismi psicologici e sociali che plasmano l’individuo e le sue aspirazioni, offrendo una riflessione potente sulla frustrazione, la trasformazione e l’identità. La storia di Francesco Sforzi, un uomo di quarantasei anni che vive nel disagio e nella solitudine, è un viaggio che mescola realtà e fantasia, facendo emergere il lato oscuro della nostra società contemporanea.TramaFrancesco Sforzi è un uomo arrabbiato, precario e razzista, che vive ancora con i suoi genitori e ha un impiego umile. La sua vita sembra stagnante, segnata dal rancore e dalla sensazione che il mondo sia in debito con lui. L’unico legame significativo che ha è con sua nonna Margherita, ormai ricoverata in una casa di cura. Un giorno, Francesco viene incaricato di sgomberare la vecchia villa di famiglia, un luogo ricco di ricordi e cimeli.