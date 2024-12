Udine20.it - Il Castello di Gorizia si trasformerà in un set cinematografico. Nel cast Riccardo Scamarcio e Valentina Romani

Leggi su Udine20.it

Ildila prossima settimana siin un setper un’altra prestigiosa pellicola. Il maniero ospiterà infatti le riprese di “Alla festa della rivoluzione”, che vede nelanche. Per lasciare posto alla troupe, è prevista la chiusura al pubblico da martedì 3 a venerdì 6 dicembre compresi. Iltornerà a essere regolarmente visitabile sabato 7 dicembre, con orario dalle 10 alle 18 (ultimo accesso alle 17.15), valido ogni giorno da martedì a domenica. Resta confermata l’apertura con ingresso gratuito il primo dicembre, prima domenica del mese.“Alla festa della rivoluzione” è un film per il cinema diretto da Arnaldo Catinari e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema.