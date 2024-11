Ilfattoquotidiano.it - Salvini sfida i sindacati: “Già 15 scioperi proclamati a dicembre, pronti a intervenire”. Landini: “Ribellarsi contro le ingiustizie”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Matteo. Nel day after dello sciopero generale, il ministro delle Infrastrutture rivendica di aver firmato la precettazione: “Sono soddisfatto di aver garantito, ieri, il diritto a viaggiare con i mezzi pubblici a milioni di italiani”. Poi il leader della Lega provoca le parti sociali: “Il mio impegno non cambia in vista di, quando si contano già 15, fra cui uno generale fissato il 13 (guarda caso un altro venerdì) a pochi giorni dal Natale. Sono pronto aancora, per aiutare i cittadini”, dice il vice della presidente del consiglio Giorgia Meloni.Dunqueannuncia nuove precettazioni, dopo quella che ieri ha ridotto lo stop del settore trasporti a sole 4 ore: le linee di bus e metro sono rimaste chiuse nella fascia tra le 9 e le 13 in alcune fermate.