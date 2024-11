Questa non è la foto della donna che ispirò il volto della Statua della Libertà

Leggi su Open.online

Circola una presuntadi una moche avrebbe ispirato il. L’immagine mostra effettivamente unasomigliante a quella raffigurata nella, ma non corrisponde a realtà. Infatti, si tratta di un’opera realizzata da un artista olandese sfruttando l’Intelligenza Artificiale.Per chi ha frettaLapresunta moè in realtà un’immagine generata con l’Intelligenza Artificiale.Secondo la narrazione, Isabella Eugenie Boyer avrebbe ispirato la realizzazione del, ma non ci sono riscontri che confermino tale narrazione.AnalisiLe immagini vengono accompagnate dal seguente testo:Isabella Eugenie Boyer è lail cuiha ispirato quello.Isabella era la vedova del miliardario Isaac Merritt Singer, inventoremacchina da cucire Singer.