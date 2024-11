Lanazione.it - Las Vegas-Cdp Vaianese, il derby tanto atteso

Una volta, il Tobbiana primo della classe sarà impegnato nell’ormai tradizionale posticipo del lunedì sera, nella tana di un Atletico Esperia che ha dimostrato di essere una formazione competitiva. E già oggi, vincendo, la Polisportiva Carraia potrebbe quindi approfittarne per balzare almeno temporaneamente al primo posto. E’ la presentazione della nona giornata del campionato di Terza Categoria che prenderà il via oggi alle 14,30. E l’incontro su cui focalizzarsi in primis è proprio quello di Calenzano, numeri alla mano: sfruttando il fattore-campo per battere i poggesi del BGV Soccer, il Carraia andrebbe a +1 sul Tobbiana in attesa di lunedì. L’altra sfida pomeridiana che inizierà a quell’ora sarà La Briglia – Carmignano, ma l’altro incontro di cartello del sabato sarà senz’altro quello di Vaiano: al Canovai si sfideranno alle 15 Lase CDP