Fiaccolata per Ramyamici | no a violenze

21.18al Corvetto, a Milano, per ricordare Ramy, il 19enne egiziano schiantatosi con lo scooter durante un inseguimento dei Carabinieri. Il corteo è partito da via Mompiani,dove abitano i genitori del giovane. Gli amici hanno chiesto di percorrerla in silenzio, per rispetto alla famiglia. E hanno invitato ad andarsene chi voglia far sfociare lanella violenza. Uno striscione chiede "Verità per Ramy e Fares",l'altro ragazzo sullo scooter che è ricoverato. Nel quartiere un murale dedicato al 19enne.