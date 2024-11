Ilfattoquotidiano.it - Ad un mese dal disastro di Valencia il governo spagnolo introduce il “congedo climatico” per i lavoratori

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trascorso undallasa alluvione dell’area dicostata la vita ad oltre 200 persone, ilha approvato un decreto legge cheun “” retribuito. Permetterà aidi assentarsi fino a quattro giorni durante le emergenze meteorologiche. La durata dell’assenza potrà essere prolungate qualora le condizioni estreme permangano.La ratio della norma è quella di evitare che le persone si mettano in viaggio per raggiungere fabbriche ed uffici mentre si verificano eventi meteo estremi, esponendosi così a rischi per la propria sicurezza. Del resto, unfa, mentre avenivano annunciate piogge torrenziali, diverse aziende hanno chiesto ai dipendenti di recarsi comunque al lavoro. Si tratta del primo intervento normativo di questo genere in Europa.