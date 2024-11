Ilgiorno.it - Strappati dai vandali i fiori sulla panchina dedicata alle donne

Leggi su Ilgiorno.it

Sono durati davvero poco idepostirossa della piazza in occasione della Giornata contro la violenza sulle, il 25 novembre scorso. Qualcuno infatti si è preso la briga di strappare, rovinare e buttare a terra il mazzo. Un attoco che suona come uno sfregio, tanto più odioso quanto è alta l’rta per i femminicidi, che ha suscitato un’ondata di indignazione nella comunità. "È un atto di profondo disprezzo verso tutte leche hanno subito abusi e violenze - ha stigmatizzato l’onorevole Cristina Almici, ex sindaco, oggi esponente della Commissione d’inchiesta parlamentare sui femminicidi - . Larossa rappresenta la responsabilità collettiva nel denunciare e contrastare qualsiasi forma di violenza. Ogni gesto che la denigra offende la memoria di chi ha perso la vita, e mina gli sforzi per costruire una società più giusta e rispettosa.