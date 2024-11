Iltempo.it - Spunta la scrittura privata tra Grillo e il M5S: cosa prevede su nome e simbolo

Beppesi è impegnato a non promuovere «alcuna contestazione» nei confronti del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'uso dele del, anche se in futuro il logo sarà modificato «in tutto o in parte». Mentre si avvicina la resa dei conti trae Giuseppe Conte, l'Adnkronos è entrata in possesso dellastipulata tra l'Elevato e il Movimento 5 Stelle, dove è fissato nero su bianco l'impegno del comico genovese a non intraprendere azioni legali circa l'utilizzo delda parte del M5S. Di questo documento hanno parlato sia Conte sia il notaio del Movimento, Alfonso Colucci, in diverse interviste. Ma la carta che di fatto 'blinda' ilpentastellato nel forziere di Via Campo Marzio non era stata mai diffusa. Il documento è sicuramente successivo al 2021, visto il riferimento alla sede nazionale di Campo Marzio che si stabilisce lì in quell'anno.