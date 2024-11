Scoperta truffa col trading online | arresti e indagini anche in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia di Stato ha smantellato un’organizzazione dedita al falso, arrestando due cittadini italiani residenti indi. Il GIP del Tribunale di Torino, su richiesta della Procura, ha emesso una misura cautelare di divieto di espatrio per i due indagati.Falsoe Modalità dellaLe, condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino in collaborazione con il Servizio di Polizia Postale, hanno permesso di ricostruire uno schema difinanziaria complessa. Gli indagati, agendo in stile call-center, contattavano le vittime tramite telefonate ingannevoli, proponendo investimenti con rendite elevate.Attraverso la manipolazione di pseudopiattaforme di, i due indagati simulavano grafici finanziari che davano l’illusione di un investimento sicuro e in crescita, inducendo le vittime a registrarsi e a depositare somme ingenti.