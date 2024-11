Iodonna.it - L'ecografia in medicina estetica è uno strumento prezioso prima di un filler o di iniezioni di tossina botulinica. Obiettivo? Ridurre errori e complicanze. Parola ad un esperto

In, ledisono a tutti gli effetti procedure mediche. «Richiedono una preparazione specifica in svariati ambiti. Come, per citare i più importanti, l’anatomia del volto, la valutazione della tecnica iniettiva e la gestione delle», spiega Carlo Borriello, chirurgo maxillo facciale, medico estetico e direttore scientifico di Medical Beauty Spot. «L’utilizzo di un ecografodell’intervento risulta un supporto valido. Sia per la sicurezza, sia per la realizzazione del risultato desiderato». Jamie Lee Curtis: «Istanno spazzando via generazioni di bellezza» X Leggi anche ›, le novità viso più interessanti del momento L’die botox.